Pai e filho na pole em Interlagos Os pilotos Paulo Gomes e Pedro Gomes, pai e filho respectivamente, largarão na pole position na terceira etapa do Campeonato Brasileiro da Stock Car (13 horas) e Stock Car Light (11h30), que acontece neste domingo no autódromo de Interlagos, em São Paulo. A família Gomes comemorou muito os resultados, conquistados na tarde deste sábado em Interlagos. Quando terminou a sessão de tomada de tempos e foram anunciadas as posições no grid, Paulo e Pedro se abraçaram nos boxes do circuito paulista. Ainda na Stock Car, o bicampeão Chico Serra (99 e 2000), largará na segunda posição, seguido por Carlos Alves, em terceiro. A prova da Stock Car Vectra, com motores V8, a categoria mais importante e disputada do automobilismo nacional, será transmitida ao vivo pelo canal de esportes ESPN Brasil. O grid 1 - Paulo Gomes - 1m42s369 2 - Chico Serra - 1m42s414 3 - Carlos Alves - 1m42s426 4 - Xandy Negrão - 1m42s720 5 - Augusto Falleti - 1m42s968 6 - Antonio Jorge Neto - 1m43s088 7 - Adalberto Jardim - 1m43s134 8 - Beto Giorgi - 1m43s252 9 - Ingo Hoffamann - 1m43s260 10 - David Muffatto - 1m43s283