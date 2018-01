Palmeiras goleia na Série B-1 O Palmeiras B foi o destaque da 23ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-1 - quarta divisão - ao golear o Palestra, por 3 a 0, em São Bernardo do Campo, no duelo alviverde. O time agora divide a vice-liderança com o Sertãozinho, ambos com 49 pontos, atrás do líder Osasco, com 53 pontos. Faltam cinco rodadas para o término da competição e apenas os dois primeiros colocados vão garantir o acesso para a Série A-3 em 2002. O líder Osasco continua dando sorte, ganhando outro ponto extra. No tempo normal empatou com o Velo Clube, em 1 a 1, mas venceu nos pênaltis (2 a 1). Outro time que melhora sua posição na tabela foi a Ferroviária, que venceu o Barretos, por 3 a 0, em Araraquara. O time agora tem 38 pontos na quinta posição e ainda sonha com o acesso. Resultados: Ferroviária 3 x 0 Barretos, Batatais (2) 1 x 1 (3) Guarulhos, Sertãozinho (6) 1 x 1 (5) Lemense, Velo Clube (1) 1 x 1 (2)Osasco, Palestra 0 x 3 Palmeiras B, Mauaense (1)1 x 1 (2) Tupã e Guapira 2 X 1 Fernandópolis. Classificação - 1) Osasco 53; 2) Sertãozinho e Palmeiras B 49; 4) Barretos 42; 5) Ferroviária 38; 6) Palestra 34; 7) Velo Clube 31; 8) Batatais 29; 9) XV de Caraguá e Guapira 28; 11) Lemense 26; 12) Tupã 25; 13)Fernandópolis 23; 14) Mauaense 20; 15) Guarulhos 15.