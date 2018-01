Palmeirenses agitam Interlagos O zagueiro Gustavo e o volante Claudecir saíram do treino da manhã desta quarta-feira do Palmeiras direto para Interlagos. Foram conhecer o ?ambiente? da Fórmula 1. Ambos gostam de corridas, mas não são experts no assunto. A presença da dupla causou um minicongestionamento na frente do boxes. Explica-se: uma emissora de TV quis colocar os dois ao vivo no ar. Para isso, posicionou-os no meio da pista de boxe, com todo o aparato necessário. Só que a ordem para entrar no ar demorou e, como ficou todo mundo, jogadores e pessoal de TV, no meio do caminho, duas carretas com equipamentos do GP tiveram que esperar quase 15 minutos para poderem passar.