Pan 2007: CBA entra na justiça por Jacarepaguá A Confederação Brasileira de Automobilismo entrou nesta terça-feira com um mandado de segurança para paralisar as obras no Autódromo de Jacarepaguá para o Pan-americano de 2007. Segundo Paulo Scaglione, presidente da CBA, o objetivo do mandado de segurança é suspender as duas licitações que já foram efetivadas, até que o projeto de modificação do autódromo seja apresentado para a entidade.