Pane com Schumacher só em treino Em Zeltweg, Schumacher teve uma pane hidráulica no treino de aquecimento (warm-up), no domingo pela manhã, e ficou no meio da pista. Neste domingo, no mesmo treino, o motor do carro reserva explodiu em plena reta dos boxes. Em outras palavras: problemas com Schumacher só em treino. Nas oito etapas disputadas este ano, ele venceu seis, numa foi segundo e em outra terceiro. Está invicto: terminou sempre no pódio.