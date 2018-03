Panis é o mais rápido em Silverstone Sete pilotos da Fórmula 1 treinaram nesta quinta-feira no circuito de Silverstone, na Inglaterra. O mais veloz foi o francês Olivier Panis, da BAR, com o tempo de 1min23s784 (44 voltas). O brasileiro Ricardo Zonta, com Jordan, fez 1min24s939 (66), sexto tempo do dia. Já o outro representante do Brasil que testou seu carro hoje, Enrique Bernoldi, foi o 7º colocado com sua Arrows - 1min25s218 (54). Em Valência, Espanha, dez pilotos treinaram. O escocês David Coulthard, da McLaren, ficou em primeiro lugar, com 1min13s64 (105). O brasileiro Luciano Burti, da Prost, foi o 7º colocado, 1min15s25 (57). Morte - Mais um comissário de pista morreu nesta quinta-feira e no mesmo circuito de Lausitzring, na Alemanha, onde faleceu semana passada o italiano Michele Alboreto. A identidade do comissário não foi revelada. Sabe-se apenas que tinha 43 anos de idade, era casado e tinha dois filhos. Um comunicado da assessoria de imprensa do autódromo, recém-construído, qualificou como "inexplicável" a conduta do comissário, que deixou seu posto e entrou na pista para acudir um piloto, com o treino em andamento. No GP da Itália de F-1 do ano passado e no GP da Austrália, nesta temporada, dois outros comissários morreram, atingidos por rodas que se desprenderam em razão de choques de carros.