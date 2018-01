Panis faz melhor tempo em Montmeló O piloto francês da Toyota, Olivier Panis, marcou o melhor tempo do dia nos treinos que várias equipes realizaram nesta terça-feira em Montmeló, na Catalunha. O francês marcou o tempo de 1min.15s.508 e ficou à frente do espanhol Fernando Alonso (Renault), o segundo. O brasileiro Christiano Da Matta, companheiro de equipe de Panis, fez apenas o oitavo tempo do dia. Veja os tempos desta terça na Catalunha: 1 - Olivier Panis (FRA) Toyota 1:15.508 2 - Fernando Alonso (ESP) Renault 1:15.943 3 - Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan 1:17.071 4 - Ralf Schumacher (ALE) Williams 1:17.712 5 - Marc Gené (ESP) Williams 1:17.765 6 - Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:18.377 7 - Jenson Button (ING) BAR 1:18.889 8 - Cristiano Da Matta (BRA) Toyota 1:19.170 9 - Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:19.718 10 - Jarno Trulli (ITA) Renault 1:20.348 11 - Ralf Firman (ING) Jordan 1:20.593 12 - Allan McNish (ING) Renault 1:21.860