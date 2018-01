Panis: o mais rápido no 2º treino O piloto francês Olivier Panis foi o mais rápido no segundo treino livre nesta manhã de sábado no circuito de Interlagos. O piloto da Toyota fez a melhor volta em 1min13s457, seguido pelo alemão Michael Schumacher, da Ferrari, com 1min13s546. Rubens Barrichello, o melhor no primeiro treino livre, obteve o quinto tempo (1min13s993). Antonio Pizzonia, da Jaguar, foi o 13º, enquanto Cristiano da Matta, da Toyota, terminou em 16º.