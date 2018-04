Panis se aposenta da F-1 no Brasil O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, no dia 24 de outubro, será especial para Olivier Panis, da Toyota. No circuito de Interlagos, o piloto francês pretende fazer a sua última corrida oficial na categoria, cuja estréia se deu em 1994. Na próxima temporada, Panis será piloto de testes da escuderia japonesa e reserva do novo contratado da equipe até 2007, o alemão Ralf Schumacher. ?Quero ajudar a melhorar a equipe. Minha decisão de me retirar da Fórmula 1 adotei depois de vários meses de profunda reflexão?, disse nesta quinta-feira, em Monza. Em sua carreira, ele disputou 155 corridas e venceu apenas uma vez, em 1996, no GP de Monaco.