Panis supera McLaren e Williams Olivier Panis, novo piloto da Toyota e companheiro de equipe de Cristiano da Matta, fez a melhor volta nos treinos desta quarta-feira em Barcelona. Nos testes que algumas equipes de Fórmula 1 realizam no circuito de Montmelò, na Catalunha, o francês marcou 1m17s190, superando Alexander Wurz e David Coulthard, respectivamente pilotos de testes e titular da McLaren, equipe bem melhor que a Toyota. Pelo menos até onde se sabe. Wurz obteve o segundo melhor tempo e Coulthard, o terceiro. O quarto mais rápido foi Mark Webber, companheiro de Antônio Pizzonia na Jaguar e que tinha sido o mais veloz na terça-feira. Panis disse ter testado os pneus da Michelin com muitos tipos de compostos. "Por isso o resultado foi muito produtivo", explicou. Pela Williams, Ralf Schumacher juntou-se nesta quarta-feira a Juan Pablo Montoya e Marc Gené (piloto de testes), que começaram a treinar na terça. Os dois titulares andaram com o carro deste ano, enquanto Gené seguiu desenvolvendo a mecânica para a próxima temporada, com chassis antigo. Resultados do dia: 1º Olivier Panis (Toyota) - 1m17s190 (74 voltas) 2º Alexander Wurz (McLaren) - 1m17s275 (76) 3º David Coulthard (McLaren) - 1m17s685 (50) 4º Mark Webber (Jaguar) - 1m17s770 (57) 5º Ralf Schumacher (Williams) - 1m17s819 (53) 6º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m17s959 (83) 7º Marc Gené (Williams) - 1m18s715 (34) 8º Anthony Davidson (BAR) - 1m19s422 (79) 9º Antônio Pizzonia (Williams) - 1min20s121 (50) 10º Fernando Alonso (Renault) - 1m20s811 (63) 11º Romain Dumas (Renault) - 1m21s306 (42)