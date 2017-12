Panis também sofre acidente em treino da F1 A bruxa anda solta na Fórmula 1. Um dia depois do violento acdiente do brasileiro Felipe Massa, o piloto francês Olivier Panis perdeu o controle de sua Toyota, no treino desta quinta-feira, em Barcelona. Apesar de não ter sofrido nada grave, ele também foi encaminhado para o hospital, onde fará alguns exames por precaução. Enquanto Massa bateu a quase 300 km/h - o brasileiro da Sauber já foi liberado pelos médicos e recebeu alta -, Panis teve mais sorte e perdeu o controle do seu carro quando ele estava perto dos 200 km/h. Após o choque com a barreira de pneus, o piloto francês de 37 anos mostrou estar bem, pois foi andando até a ambulância. Segundo a Toyota, o carro de Panis ficou completamente destruído, mas o piloto realmente nada sofreu. ?Foi ao hospital só para exames preventivos?, garantiu o porta-voz da equipe, que revelou ainda não ter sido detectada a causa do acidente.