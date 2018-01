Panis, Trulli e Fisichella comemoram Olivier Panis, da BAR, Jarno Trulli, da Jordan e Giancarlo Fisichella, da Benetton tinham motivos de sobra para comemorar depois do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Os três conseguiram pontos preciosos para suas equipes depois de passarem por diversas situações difíceis durante a corrida. Panis, quarto colocado, afirmou que os pontos positivos de seu trabalho foram a estratégia de corrida adequada, com dois pit stops, e o fato de ter conseguido rapidamente várias ultrapassagens após as paradas durante o grande prêmio, mas nem tudo foi fácil. "Tive um problema no rádio, que resultou em um atraso durante um de meus pit stops." O piloto conta que, depois disso, teve de andar no limite para voltar a ter condições de disputar pontos na corrida. "O resultado final é muito encorajador, e estou feliz por minha equipe e por meus patrocinadores." Trulli, que ficou em quinto lugar, disse que seu início de corrida correu totalmente como fora planejado pela equipe Jordan. "Mas faltando dez voltas para meu primeiro pit stop tive problemas com o câmbio e não pude mostrar o mesmo desempenho de antes, então tive de me esforçar muito", falou. A chuva foi outro problema para o piloto italiano. "Infelizmente eu fui para o pit uma volta antes do início da chuva, então tive de voltar para pneus de chuva, que eram a minha escolha", afirma. Trulli também teve problemas para abastecer sua Jordan na primeira parada e precisou esperar por Frentzen na segunda, o que também causou perda no desempenho. Além disso, o piloto afirmou que seu carro saía de frente, o que o obrigou a um grande esforço para manter a estabilidade. Fisichella também teve problemas no pit stop. Segundo ele, foi sua única dificuldade durante a corrida. No entanto, o resultado foi motivo grande comemoração na Benetton, que está passando por uma profunda reestruturação não vinha obtendo resultados expressivos, tanto que estava disputando posições com a Minardi, nas últimas colocações. Fishichella, que no ano passado foi segundo colocado, largou na modesta 18.ª posição.