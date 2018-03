Pantano vence e brasileiros vão mal na GP2

Bruno Senna tinha chance assumir a liderança isolada do campeonato da GP2 já na corrida deste sábado, mas as coisas não correram nada bem para o brasileiro. Depois sofrer um toque logo na primeira volta, ele não conseguiu se recuperar e terminou a corrida apenas na 15.ª posição. O resultado ruim na corrida remeteu Senna, da liderança (ao lado do português Alvaro Parente), para a quarta colocação no campeonato.A corrida de complemento da GP2 na Turquia será realizada neste domingo, às 5h30 (Brasília). O italiano Giorgio Pantano partiu na pole, venceu de ponta a ponta e agora comanda a classificação de pilotos. O francês Romain Grosjean terminou em segundo e os austríaco Andreas Zuber foi terceiro. "O Adam Carroll, que partiria em terceiro e imediatamente à minha frente, ficou imóvel e me atrasou. Quando consegui tirar o carro de trás dele, o Yelmer Buurman veio e acertou minha asa dianteira", explicou. Com uma parte da peça presa debaixo do assoalho, a operação de substituição demorou ainda mais que o habitual, aumentando o prejuízo. Além do toque, Bruno Senna foi vítima do novo regulamento da GP2, que passou a determinar que o pit stop obrigatório para troca de dois pneus só deve ser realizado após a sexta volta. "Com isso, não pude aproveitar a parada e precisei voltar novamente aos boxes pouco depois", lamentou. Depois de colocar os dois pneus, Bruno ainda tentou conquistar o ponto extra pela melhor volta, mas Buurman entrou novamente em seu caminho. "Ele estava lento e meu ritmo caiu", observou. Com a estratégia de parar na parte final, o austríaco Andreas Zuber estabeleceu a volta mais rápida. Resultado da prova: 1.º - Giorgio Pantano (Itália), Racing Engineering, 34 voltas em 56min51s163 2.º - Romain Grosjean (França), ART GP, a 1s792 3.º - Andreas Zuber (Áustria), Piquet Sports, a 2s252 4.º - Karun Chandok (Índia), iSport, a 11s321 5.º - Vitaly Petrov (Rússia), Campos Team, a 12s474 6.º - Sébastien Buemi (Suíça), Arden, a 13s773 7.º - Javier Villa (Espanha), Racing Engineering, a 14s894 8.º - Adam Carroll (Irlanda), FMS, a 16s675 9.º - Mike Conway (Inglaterra), Tident, a 17s743 10.º - Adrian Vallés (Espanha), BCN, a 19s012 15.º - Bruno Senna (Brasil), iSport, a 23s765 Classificação do campeonato: 1.º Giorgio Pantano, 21 pontos 2.º Andreas Zuber, 13; 3.º Romain Grosjean, 12; 4.º Bruno Senna e Álvaro Parente, 11; 6.º Sébastien Buemi, 10; 7.º Kamui Kobayashi, 8; 8.º Vitaly Petrov, 7; 9.º Karun Chandok, 4; 10.º Javier Villa, 3; 11.º Yelmer Buurman, Davide Valsecchi e Pastor Maldonado, 2; 14.º Adam Carroll, 1.