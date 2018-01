Papa recebe a equipe da Ferrari Foi um dia especial para Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Ao lado de alguns executivos e mecânicos da equipe Ferrari, os dois pilotos tiveram um encontro nesta segunda-feira com o Papa João Paulo II, no Vaticano. E receberam os cumprimentos por mais um título na Fórmula 1. ?Meus cumprimentos pela sua vitória no recente campeonato mundial?, disse o Papa aos membros da equipe Ferrari, que ganhou os últimos 6 títulos de construtores da Fórmula 1. ?A Igreja considera a atividade esportiva, praticada com total respeito às regras, um importante instrumento educacional para as novas gerações.? Schumacher e Rubinho, ambos de terno preto e gravata vermelha (a cor oficial da Ferrari), foram apresentados ao Papa pelo presidente da equipe, Luca di Montezemolo. ?Foi muito especial ver sua força e personalidade?, revelou o piloto alemão, dono de 7 títulos mundiais. "É uma honra para mim ter tido esta oportunidade. Sempre sonhei em beijar a mão do Papa e hoje consegui. Também lhe mostrei uma foto da minha esposa e do meu filho para que os abençoasse. Foi um momento especial", admitiu Rubinho. Na visita, a Ferrari deu um presente ao Papa. Um réplica em miniatura do carro F2004, com o qual Schumacher conquistou o título do ano passado na Fórmula 1.