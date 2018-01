Papel de vilão cai bem em Raikkonen O papel de piloto que pode estragar a festa do título de Fernando Alonso, da Renault, até que cai bem no finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, apelidado no meio automobilístico de Homem de Gelo da Fórmula 1. Figura de sorrisos raros, extremamente frio e de temperamento muito reservado, parece adequado para desempenhar a função de ?vilão? na corrida de hoje. Mas, como costuma acontecer em histórias de super-heróis e de muita ação, mocinhos e bandidos sempre têm um ponto fraco. No caso de Raikkonen, são dois: a mulher, Jenni Dahlmann, com quem se casou no ano passado, e a bebida. Quando Raikkonen afoga as mágoas após uma briga conjugal, a transformação é surpreendente. No ano passado, após romper temporariamente com Jenni, ele viajou para as Ilhas Canárias (Espanha) e passou três dias se embebedando. Foi flagrado abaixando as calças em público e caindo do palco no qual ficou acariciando uma cantora finlandesa que se apresentava no local. Depois do vexame, Raikkonen tentou se defender, sob a alegação de que estava de férias e poderia fazer o que quisesse com sua vida, que inclui outras duas grandes paixões: o snowboard e o motociclismo. Não foi o que pensou o diretor da McLaren, Ron Dennis, que na época criticou o piloto em comunicado oficial, em que recomendou que fosse mais cuidadoso com a sua imagem. Na pista, Raikkonen é temido pelos adversários. Aos 25 anos, é considerado piloto veloz, técnico, arrojado e famoso por cometer poucos erros. Por isso, está bem cotado para substituir Schumacher na Ferrari. Jean Todt, diretor-geral da equipe italiana, admira o Homem de Gelo. Raikkonen, considerado por muitos o ?campeão moral? da temporada, já que seu desempenho foi prejudicado pelos muitos problemas mecânicos que a McLaren teve em várias corridas.