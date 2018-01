Papis é o mais rápido em treino livre O italiano Max Papis, da Team Rahal, foi o mais rápido do primeiro grupo no treino livre da manhã deste sábado no Texas Motor Speedway. Ele fez o tempo de 22s604 na melhor de suas 41 voltas, com média de 379,066 km/h. Durante os primeiros 45 minutos de treino a pista se mostrou mais rápida ainda do que nas sessões de ontem. O italiano Alessandro Zanardi, da Mo Nunn, ficou com o segundo tempo e o canadense Patrick Carpentier, da Forsythe, com o terceiro. Entre os brasileiros que foram à pista no primeiro grupo, Roberto Moreno, da Patrick Racing, foi o nono (23s100), Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, o 10º (23s137) e Max Wilson, da Brooke Racing, em 12.º (28s466). O treino para o segundo grupo começou pouco depois do meio-dia.