Papis é o melhor nos treinos da Indy A dupla do Team Rahal, formada pelo italiano Max Papis e pelo sueco Kenny Brack, dominou os treinos desta tarde no circuito trioval de Nazareth, nos Estados Unidos, na preparação para a 3ª etapa da F-Indy. Papis fez o tempo de 20s653 e Brack marcou, 20s692. O terceiro melhor foi o brasileiro Hélio Castro Neves, da Penske, com 20s773. Outro piloto do Brasil, Gil de Ferran, veio a seguir com 20s882. Veja como foram os outros brasileiros da categoria: Bruno Junqueira, Chip Ganassi, 7º colocado; Cristiano da Matta, Newman-Haas, 9º; Roberto Moreno, PacWest, 15º; Christian Fittipaldi, da Newman-Haas, 16º; Max Wilson, Arciero/Brooke, 21º; e Tony Kanaan, Mo Nunn, 25º. Agora à tarde, a pista esteve mais lenta do que de manhã, quando Bruno Junqueira foi o mais rápido, com 20s485.