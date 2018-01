Papis vai substituir Gil no Texas O italiano Max Papis substitui Gil de Ferran no GP do Texas, domingo, decisão da IRL. Gil sofreu fratura no pulso esquerdo e uma pancada na cabeça no GP de Chicago. ?Estou desapontado, pois iria lutar pelo meu terceiro título seguido. Agora, vou torcer para que meu companheiro Hélio Castro Neves seja campeão.?