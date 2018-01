Papis vence e Gil dispara na frente Gil de Ferran está muito perto de conquistar o bicampeonato na Fórmula Indy. O italiano Max Papis venceu o GP de Laguna Seca, neste domingo, mas quem mais comemorou o resultado da prova foi mesmo o piloto brasileiro da Penske. Com o terceiro lugar e o ponto extra por ter liderado o maior número de voltas, o atual campeão chegou aos 179 pontos e aumentou para 26 a sua vantagem na liderança do campeonato. Com oito bandeiras amarelas, a prova estourou o tempo limite de 2 horas e apenas 76 das 83 voltas previstas foram completadas. Quem se deu bem nesta conturbada corrida foi Papis, que tinha largado na 24ª posição e conseguiu vencer com uma boa tática de pit stop. O pole Gil ainda ficou atrás do norte-americano Memo Gidley, que foi o segundo colocado neste domingo. Enquanto Gil abriu vantagem no campeonato, seu companheiro na Penske, o também brasileiro Hélio Castro Neves, viu a disputa pelo título ficar mais distante. Com o 6? lugar em Laguna Seca, Helinho manteve a terceira posição na temporada (141 pontos) e, faltando apenas duas etapas para o final (Austrália e Fontana), tem poucas chances de alcançar Gil. A corrida começou bem para os dois brasileiros da Penske. Enquanto Gil e Helinho mantiveram as primeiras posições na largada, seus principais concorrentes ao título, o norte-americano Michael Andretti e o sueco Kenny Brack, se envolveram num acidente na primeira curva do circuito em Monterey. Eles até que conseguiram voltar para a prova, mas perderam muito tempo nos boxes. Como o seu carro ficou muito danificado, Brack deu apenas mais cinco voltas e abandonou. Com isso, o sueco da Rahal manteve seus 153 pontos e a segunda posição, mas viu Gil abrir vantagem na liderança. Quando fazia uma corrida de recuperação, Michael Andretti sofreu novo acidente no giro 48 e perdeu mais tempo. No final, terminou em 14? lugar e já não tem mais chances de conquistar o título. A corrida durou pouco para o brasileiro Max Wilson, da Arciero Blair. Na 9ª volta, ele se envolveu num acidente com os norte-americanos Casey Meas e Bryan Herta e acabou levando a pior, abandonando a prova. Outro piloto do País que saiu cedo foi Roberto Moreno (Patrick), que rodou sozinho no giro 17 e foi parar na proteção de pneus. Para tentar surpreender Gil, Helinho adotou uma tática diferente e fez seu primeiro pit stop na volta 19. Quando retornou à pista, foi ao ataque, conseguiu boas ultrapassagens e encostou nos líderes. Gil só parou na volta 36 e foi superado nos boxes pelo neozelandês Scott Dixon (PacWest), que assumiu a segunda posição, logo atrás de Helinho. Aproveitando uma bandeira amarela, quase todos os pilotos fizeram pit stop na volta 49. Nos boxes, Gil passou Dixon, mas foi superado por Papis e Gidley. Helinho também perdeu importantes posições, que não conseguiu mais recuperar. Na relargada, na volta 52, mais um brasileiro abandonou a prova. Cristiano da Matta, da Newman/Haas, foi atingido pelo escocês Dario Franchitti e saiu da pista. Depois de mais uma bandeira amarela foi a vez de Mauricio Gugelmin deixar a corrida. Na volta 65, o brasileiro da PacWest bateu com o espanhol Oriol Servia e teve que parar. No acidente, o carro de Servia voou sobre o de Gugelmin. Enquanto o brasileiro não sofreu nada, o espanhol precisou ser atendido pelos médicos, por precaução, mas passa bem. Com a ajuda das bandeiras amarelas, Papis e Gidley não foram muito ameaçados por Gil e Dixon e assim, conseguiram manter as duas primeiras posições até o final. Mais três brasileiros marcaram pontos em Laguna Seca. Bruno Junqueira (Ganassi) foi o 7? colocado, Tony Kanaan (MoNunn) chegou em 8? e Christian Fittipaldi (Newman/Haas) veio logo atrás, em 9? lugar. Confira a classificação do GP de Laguna Seca: 1) Max Papis (Itália) - Rahal 2) Memo Gidley (Estados Unidos) - Ganassi 3) Gil de Ferran (Brasil) ? Penske 4) Scott Dixon (Nova Zelândia) - PacWest 5) Jimmy Vasser (Estados Unidos) - Patrick 6) Hélio Castro Neves (Brasil) - Penske 7) Bruno Junqueira (Brasil) - Ganassi 8) Tony Kanaan (Brasil) - MoNunn 9) Christian Fittipaldi (Brasil) ? Newman/Haas 10) Adrian Fernandez (México) ? Fernandez Racing 11) Casey Mears (Estados Unidos) - MoNunn 12) Bryan Herta (Estados Unidos) - Forsythe Abandonaram: 16) Mauricio Gugelmin (Brasil) - PacWest 20) Cristiano da Matta (Brasil) ? Newman/Haas 22) Roberto Moreno (Brasil) - Patrick 24) Max Wilson (Brasil) - Arciero