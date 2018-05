Para a Ferrari, Schumacher será 'um adversário como os outros'

A Ferrari disse que o piloto alemão Michael Schumacher será um "adversário como todos os outros" na próxima temporada da Fórmula 1, quando o heptacampeão mundial voltará às pistas para correr pela Mercedes.

"A partir de hoje, [ele] é um adversário como todos os outros e tentaremos vencê-lo. De qualquer maneira, boa sorte", disse Luca Colajanni, porta-voz da escuderia italiana.

Schumacher foi piloto da Ferrari entre 1996 e 2006, período em que conquistou cinco de seus sete títulos. Após a aposentadoria, ele passou a trabalhar na equipe como consultor.

Há algumas semanas, no entanto, vinha-se especulando sobre uma possível negociação com a Mercedes GP, antiga Brawn, vencedora do campeonato deste ano. Nesta manhã, a escuderia alemã anunciou oficialmente Schumacher como piloto pelas próximas três temporadas.

Em seu site, o alemão disse que levará "a Ferrari sempre no coração, mesmo se agora somos rivais na pista". "O meu primeiro pensamento vai à Ferrari. Estou feliz que a separação tenha ocorrido de uma maneira harmoniosa e que permaneçamos amigos no futuro", ressaltou Schumacher, que agradeceu ao presidente da escuderia, Luca di Montezemolo, "e a toda a equipe pelo tempo que ficamos juntos".

"A maior parte da minha vida de piloto é vermelha", ressaltou. "Sinto a lealdade e a proximidade destes rapazes que me acompanharam e que várias vezes me colocaram à disposição um carro perfeito", lembrou Schumacher.

Em uma entrevista que concedeu ao jornal francês L'Equipe, Montezemolo já havia dito que estava "desiludido" com a possível contratação de Schumacher pela Mercedes. Irônico, o executivo afirmou que o piloto deve ter um irmão gêmeo, já que o "verdadeiro" Schumacher encerrou a carreira na Ferrari em 2006.

"Devo admitir que Michael Schumacher tem um perfeito irmão gêmeo: com a mesma idade, a mesma condição física aos 41 anos, a mesma paixão e determinação pela F-1", disse. "Mas ele [o irmão gêmeo] decidiu guiar uma Mercedes. O verdadeiro 'Schumi' havia me dito que encerrou sua carreira na Fórmula 1", prosseguiu.

Neste ano, Schumacher chegou a ser convidado pela Ferrari para substituir o brasileiro Felipe Massa nas últimas provas da temporada, o que não foi possível devido a dores que o alemão sentiu no pescoço - fruto de um acidente de moto que sofreu no início do ano.

Na Mercedes, Schumacher terá como companheiro o também alemão Nico Rosberg, ex-Williams. Já a Ferrari mandará para as pistas uma dupla formada pelo espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial pela Renault derrotando o próprio Schumacher, e por Felipe Massa.