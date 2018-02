Para Alonso, Massa é favorito para vencer o GP da Austrália Atual bicampeão da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, da McLaren, apontou o piloto brasileiro Felipe Massa, que liderou os treinos desta semana no Bahrein, como o grande favorito para vencer a primeira prova do ano, que será realizada na Austrália, no dia 18 de março. "A Ferrari está um pouco na nossa frente, principalmente por ter experiência com os pneus da Bridgestone", explicou Alonso. "Todos pensavam que Kimi Raikkonen seria o substituto de Schumacher na equipe, mas tenho de destacar que o Massa está muito rápido e muito forte." Na temporada passada, a McLaren correu com os pneus da Michelin, fornecedora que deixou a Fórmula 1. "Nós ainda temos de aprender muita coisa", contou o espanhol. "Mas estou confiante no potencial de meu carro. Acredito que com empenho poderemos conseguir um bom resultado na Austrália." Alonso tem como companheiro na McLaren o inglês Lewis Hamilton, de apenas 22 anos.