Para apostadores, Schumacher e Kimi são os favoritos da F1 Para os apostadores italianos, o piloto finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, e o alemão Michael Schumacher, da Ferrari, são os favoritos para a conquista do Campeonato da Fórmula 1 desta temporada, que começará no próximo domingo, com o Grande Prêmio do Bahrein. A rede de apostas italiana Match Point está pagando 3.25 vezes o valor apostado em Raikkonen e Schumacher. O atual campeão, o espanhol Fernando Alonso, da Renault, aparece em terceiro lugar na preferência dos apostadores, pagando 3.50. Já os pilotos brasileiros não estão muito bem avaliados pelos apostadores italianos. Barrichello (Honda) está em sétimo e Felipe Massa (Ferrari) aparece oitavo, pagando 16 e 20 vezes o valor investido, respectivamente. Com relação a conquista do título entre as escuderias da Fórmula 1, a Ferrari é a grande favorita, pagando 3 vezes o valor investido. Em segundo está a Renault, com uma cota de 3.25.