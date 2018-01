Para casa de apostas ganhou Rubinho Depois de muita polêmica e protestos da imprensa, torcedores e apostadores, o sistema oficial de apostas desportivas da Itália (SNAI) decidiu nesta segunda-feira pagar o prêmio aos que acreditaram na vitória do piloto brasileiro Rubens Barrichello, com 35% da preferência contra 34% de Michael Schumacher, ?vencedor? do GP da Áustria. Diante disso, a entidade italiana estuda mudar as regras para os apostadores tanto no automobilismo quanto no motociclismo, cujas posições sejam determinadas pelas escuderias com o propósito de beneficiar um piloto. ?Para assim garantirmos a integridade dos apostadores?. Na Suécia, a casa de apostas Svenska Spel, principal do país, decidiu até segunda ordem suspender os jogos e pagar os clientes que apostaram nos dois pilotos da Ferrari.