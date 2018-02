Para Fittipaldi, Nelsinho dará problemas a Fernando Alonso

O ex-piloto brasileiro Emerson Fittipaldi disse nesta terça-feira que o espanhol Fernando Alonso terá mais problemas com Nelsinho Piquet na Renault do que quando correu com o inglês Lewis Hamilton na McLaren. Veja também: Alonso afirma que não disputará título de 2008 da Fórmula 1 "Nelsinho é um excelente piloto. No ano passado, ele fez mais de 15 mil quilômetros de testes pela Renault, e acho que trará mais problemas a Alonso do que os que o espanhol teve com Hamilton", disse Fittipaldi em entrevista ao jornal esportivo português A Bola. Fittipaldi afirmou que Nelsinho é muito rápido e que "será pior para Alonso do que Hamilton", após considerar que se trata da grande esperança brasileira para conquistar novamente o título mundial de pilotos da Fórmula 1. Para o ex-piloto, o Hamilton será o piloto com mais chances de conquistar o título mundial em 2008, mas não descarta o brasileiro Felipe Massa, da Ferrari. Sobre Alonso, Fittipaldi disse que o diretor esportivo da Renault, Flávio Briatore, conta com o espanhol para aumentar as chances da escuderia francesa. "Alonso é muito bom no desenvolvimento dos carros", disse Fittipaldi sobre o bicampeão do mundo, após afirmar que atualmente existem apenas duas escuderias, Ferrari e McLaren, com chances reais de título, ao contrário dos anos 70, quando cinco ou seis equipes disputavam a conquista do campeonato.