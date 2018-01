Para Hamilton, bater Alonso é questão de tempo Empolgado pelos três pódios conquistados nas três primeiras provas do ano na Fórmula 1, o inglês Lewis Hamilton, de 22 anos, disse nesta sexta-feira que derrotar o seu companheiro de McLaren e atual bicampeão da categoria, Fernando Alonso, é questão de tempo. "Ele é o piloto mais duro com o qual eu já competi", contou Hamilton em entrevista ao jornal El País. "No entanto, isso não significa que eu não consiga derrotá-lo. Estou trabalhando muito duro. Não sei quando acontecerá, mas espero que seja logo." Estreante na categoria, Hamilton entrou para a história da Fórmula 1 ao se transformar no novato com os melhores resultados nas três primeiras provas. Ele divide a liderança do campeonato com o próprio Alonso e o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari - todos com 22 pontos.