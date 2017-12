Para Hamilton, McLaren não favorece Alonso

O piloto britânico Lewis Hamilton afirmou nesta quinta-feira que a sua equipe, a McLaren, não está beneficiando o espanhol Fernando Alonso em detrimento dele. Hamilton chegou a dizer após o Grande Prêmio de Mônaco que sua posição na equipe é a de ´piloto número dois´, declaração que foi usada pela imprensa inglesa para afirmar que a McLaren beneficiou Fernando Alonso. Além disso, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) abriu uma investigação por suposto jogo de equipe, prática totalmente proibida pelo regulamento desta entidade. "A equipe me dá exatamente o mesmo tratamento que o de Alonso", disse Hamilton já no circuito de Montreal, onde acontece no próximo fim de semana o GP do Canadá. "Tenho um fantástico equipe de pessoas trabalhando em meu carro. São tão bons como os que trabalham no de Fernando, se não melhores", declarou o piloto inglês, líder do Mundial ao lado do companheiro com 38 pontos.