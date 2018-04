Para Hamilton, Mercedes terá dificuldades paral vencer na Espanha

BARCELONA - O inglês Lewis Hamilton revelou que ficou insatisfeito com o resultado do treino de classificação do GP da Espanha, mesmo tendo garantido o segundo lugar no grid de largada, atrás apenas do alemão Nico Rosberg, seu companheiro de equipe na Mercedes. Ele explicou que teve dificuldades com o seu carro durante todo o fim de semana no circuito de Barcelona e avaliou que será difícil lutar pela vitória neste domingo.

"Eu não estou totalmente feliz com o equilíbrio do meu carro em todo fim de semana, inclusive hoje. Assim, nós precisamos olhar para isto esta noite e ver o que podemos fazer para a corrida. Limitar a degradação vai ser meu maior desafio, como o ritmo não está tão ruim. Vai ser difícil manter estas posições amanhã, mas nós vamos dar o nosso melhor", disse.

Hamilton, porém, celebrou a dobradinha conquistada pela Mercedes e só lamentou que a ordem não tenha sido invertida. "Um grande trabalho da equipe e estou muito feliz que conseguimos uma dobradinha hoje no treino de classificação", comentou. "Claro, eu gostaria de estar no lugar mais alto, mas Nico fez um trabalho incrível e realmente acertou sua volta", completou.