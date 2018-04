Para Hamilton, Nelsinho tem chances de voltar à F-1

CINGAPURA - A carreira de Nelsinho Piquet na Fórmula 1 ficou duramente afetada após as revelações sobre o GP de Cingapura do ano passado. Mas para o inglês Lewis Hamilton, campeão da temporada de 2008, o brasileiro não está acabado para a categoria. O piloto da McLaren afirmou nesta quarta-feira que o antigo rival de GP2 ainda tem espaço no Mundial.

"Tenho certeza de que haverá oportunidades para ele no futuro, e só posso desejá-lo o melhor. É um grande piloto e tem uma grande carreira, então é possível. Ele é jovem, tem experiência e vai passar por isso", disse Hamilton.

Há um ano, em Cingapura, Nelsinho aceitou bater propositadamente no muro para ajudar na estratégia de seu companheiro na Renault, Fernando Alonso. A história veio a público apenas neste ano, depois que o brasileiro foi demitido pela equipe e resolveu denunciar a armação à Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

O piloto não foi punido pelo Conselho Mundial no caso. Flavio Briatore, ex-diretor da Renault, foi banido do esporte. E Pat Symonds, ex-estrategista da equipe, recebeu punição de cinco anos. A equipe ficará sob observação por dois anos, e poderá ser punida em caso de reincidência.