Para Massa, Ferrari pode ser ainda melhor O piloto brasileiro Felipe Massa, que disputa sua segunda temporada da Fórmula 1 pela Ferrari, elogiou o desempenho da escuderia em sua vitória no Grande Prêmio de Bahrein, mas se mostrou convencido de que a equipe pode ser ainda melhor. "Se fomos fortes no Bahrein, queremos ir ainda melhor. Um dos costumes da Ferrari é o de olhar sempre à frente. Já estamos num momento importante do campeonato, com muitos pilotos próximos uns dos outros", afirmou Massa em declarações publicadas no site da escuderia. Massa, que após a vitória no Bahrein foi ao Brasil para descansar e comemorar seu aniversário de 26 anos, disse que o primeiro lugar na última corrida "foi fantástico". "Por ter muito tempo até a próxima prova, darei o melhor de mim. Estou feliz em estar de novo em casa. Fazia tempo que não vinha ao Brasil, pois com o início da temporada européia, seguido de dois grandes prêmios na América do Norte, será difícil voltar em breve", afirmou. "Aqui (no Brasil) todos me reconhecem e são muito afetuosos, mas não sufocantes. Pedem um autógrafo e está bom. Sou cada vez mais famoso, faz parte do meu trabalho. É maravilhoso porque te dá uma maior motivação, mas algum dia gostaria que não fosse assim. Tentava conviver com esta situação", disse Massa sobre sua passagem no país. O piloto de Ferrari também falou que, apesar de suas férias, segue em permanente contato com a fábrica de Maranello: "Falo com os engenheiros todos os dias para saber como vão os preparativos para a próxima prova, em Barcelona". "Na Malásia as coisas não foram boas para nós, enquanto no Bahrein tivemos uma excelente passagem de prova e agora devemos nos concentrar em melhorar o desempenho nas provas classificatórias e na corrida. É importante trabalhar para melhorar cada detalhe do carro", concluiu.