Para Massa, GP dos EUA é a ´hora da verdade´

Felipe Massa e os técnicos da Ferrari chegaram a uma conclusão, a respeito do GP dos Estados Unidos: "Será a hora da verdade para nossa equipe", afirmou o brasileiro. O modelo F2007 da Ferrari, explicou o piloto, teve grandes dificuldades no asfalto de pouca aderência de Mônaco e Montreal. "Indianápolis é diferente. Continuo acreditando que meu carro é vencedor. Agora, se também aqui a McLaren for mais veloz, então é porque eles estão mesmo na nossa frente." Como explicar que nas provas de Bahrein e Barcelona Massa venceu sem ser ameaçado de perto por Lewis Hamilton e Fernando Alonso, a dupla da McLaren e, de repente, nas ruas de Mônaco e no GP do Canadá Massa e seu companheiro, Kimi Raikkonen, não acompanharam nem de longe o ritmo da McLaren? Os papéis se inverteram. Para Massa, a Ferrari não tem uma resposta precisa, mas sabe com certeza existir relação com o piso escorregadio dessas pistas. "Será interessante ver o que vai acontecer aqui", falou Massa. Os primeiros treinos livres da sétima etapa da temporada começam nesta sexta-feira, às 11 horas, horário de Brasília. O piloto disse que a queda de rendimento da Ferrari "não tem nada a ver" com a saída de Michael Schumacher e Ross Brawn. "Ano passado, eles estavam na equipe e chegamos nos Estados Unidos numa condição até pior que a de hoje. Foi a partir da nossa dobradinha aqui que deslanchamos no campeonato." A Ferrari venceu seis das sete edições da prova.