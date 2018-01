Para Massa, vantagem da Ferrari é mínima A vitória no GP do Bahrein já faz parte do passado para Felipe Massa. O piloto brasileiro, quarto colocado no Mundial de Fórmula 1, com 17 pontos, cinco atrás do companheiro Kimi Raikkonen e de Fernando Alonso e Lewis Hamilton, da McLaren, planeja um trabalho intenso até 13 de maio, no GP da Espanha, em Barcelona. ?Precisamos trabalhar muito para manter esta minúscula vantagem que temos sobre a McLaren", disse, em entrevista ao programa Bem Amigos, do SporTV. "Está muito disputado, um décimo que você conseguir melhorar no carro faz diferença no final do dia." O nome de Massa não pára de ser pronunciado na F-1. Após a vitória de ponta a ponta no domingo, o brasileiro voltou a ser elogiado pelo inglês Bernie Ecclestone. ?Já disse isso no inverno [europeu], não é novidade. Massa é forte, rápido e melhor do que muitos pensam?, afirmou ao jornal austríaco Kronen Zeitung. O chefe comercial da F-1 voltou a apontar o brasileiro como favorito ao título. Após a vitória de ponta a ponta no Bahrein, a imprensa internacional chegou a comparar a corrida de Felipe com ?um dia de Senna?. Mas o piloto não quer saber de comparações. ?Sempre vai existir esse tipo de comparação. Cheguei a ler também que foi uma ?vitória de Schumacher?. Mas nunca vai haver outro Senna e nem outro Schumacher. Foi um ?dia de Massa?, como espero que aconteçam muitos outros." Lewis, a bola da vez Depois de declarar que o heptacampeão Michael Schumacher é um exemplo para sua carreira, Lewis Hamilton agora foi comparado ao alemão por Frank Williams, chefe da equipe. Para ele, Hamilton, 22 anos, é uma ?nova versão? de Schumacher. ?O que já vi nesse menino é memorável. Choro por ele não estar na Williams?, disse o dirigente. Os elogios de Williams foram endossados por Massa. Com o ótimo começo de ano do estreante inglês (três pódios em três provas, fato inédito na história), o ferrarista disse não acreditar que a McLaren priorize o bicampeão Fernando Alonso na luta pelo título. "É lógico que vai ser difícil, a inexperiência vai pesar, mas ele mostrou que tem condições de lutar pelo título, por isso acho que não vai ter escolha de piloto número um. Se eu fosse o Ron Dennis [chefe de equipe da McLaren] eu ficava quietinho e só assistindo", brincou Massa, antes de tecer ainda mais elogios a Hamilton. "Ele é impressionante. Tem que fechar os espaços [para ele] em todas as corridas porque é abusado." Apoio do alemão Massa contou em entrevista em São Paulo que recebeu no domingo um telefonema de Michael Schumacher. "Ele me deu os parabéns e disse que eu fiz uma corrida muito boa." Questionado sobre brigar com Kimi para saber quem será o primeiro e o segundo piloto, Felipe foi diplomático: ?Não tem essa. A situação vai continuar a mesma para os dois até que o campeonato esteja mais perto da definição. O mesmo acontece com a McLaren. O Alonso é o bicampeão, mas o Hamilton mostrou que é ótimo piloto. Então eles estão deixando rolar, como estamos fazendo na Ferrari. A nossa missão é manter nossos carros na frente para fazer a equipe campeã.? (Com Erica Akie Hideshima) Atualizado às 15h01 de 17/4, para acréscimo de informações