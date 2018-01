Para McLaren, Hamilton pode ser o maior da F-1 De acordo com o diretor-executivo da McLaren, Martin Whitmarsh, o estreante inglês Lewis Hamilton, que subiu ao pódio em todas as corridas desta temporada, pode se tornar o maior piloto que a Fórmula 1 já viu. "Por que não?", perguntou ele em entrevista publicada nesta quarta-feira no jornal Guardian. "É óbvio que é muito cedo para analisar, mas se a tendência continuar, não há motivo para que não seja o maior piloto da história." Whitmarsh, que trabalhou na McLaren com pilotos como Ayrton Senna e o francês Alain Prost, disse ter uma imagem muito clara do que dá aos rapazes do topo a vantagem crucial sobre pilotos que são simplesmente bons, ou medianos. "E acho que está bem claro que Lewis está dentro disso", contou o diretor. Hamilton, de 22 anos, chegou em segundo lugar no último fim de semana, no GP do Bahrein, na frente de seu companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, atual bicampeão mundial. Na prova anterior, na Malásia, ele ficou em segundo, atrás do espanhol, e foi terceiro no Grande Prêmio da Austrália. O início fenomenal com um dos melhores carros do grid fez de Hamilton o primeiro piloto a terminar suas três primeiras corridas no pódio em 57 anos de história da categoria. Com os resultados, ele lidera o campeonato ao lado de Alonso e de Kimi Raikkonen, da Ferrari, com 22 pontos. Acima das Expectativas Lendas da Fórmula 1, Jackie Stewart e Stirling Moss elogiaram o desempenho do jovem e sua atitude depois de Melbourne. E o incentivo continua, depois que Hamilton superou todas as expectativas. "Nos próximos três anos, Hamilton certamente estará no páreo e poderá facilmente vencer o campeonato mundial", disse Stewart ao jornal Sun. "Não é inconcebível que possa fazer neste ano, já que conseguiu mais coisas em um tempo mais curto do que qualquer piloto que já vi", complementou o ex-piloto. O chefe de equipe Frank Williams, cujos carros levaram os também britânicos Damon Hill e Nigel Mansell a títulos mundiais, entrou no coro da admiração depois do fim de semana. "Achava que depois que nos livramos de Michael Schumacher teríamos uma chance. Mas aí apareceu outro super-homem", disse. "Michael era diferente, mas também um homem muito simples. Hamilton tem um outro tipo de caráter, eu acho. Mas em termos de calibre, qualidade e capacidade, o que estou vendo em sua carreira é admirável." Hamilton chegou à Fórmula 1 depois de ganhar o título do ano passado da GP2 e vinha sendo criado pela McLaren há um década. Ele não cometeu erros até agora, apesar de chefes de equipe admitirem que erros são inevitáveis em um piloto tão jovem e sem experiência. "Acho que ele está em num momento em que tem pontos suficiente nos bolsos para permitir-se perder alguns, sem receber críticas fortes", disse o chefe de sua equipe, Ron Dennis, depois da prova do fim de semana. "Tentamos manter o pedestal baixo, porque inevitavelmente ele vai cair, ou descer. "Mas, no momento ele não faz nada errado", complementou.