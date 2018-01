Para Montoya é vencer ou bater O mais difícil, no caso de Juan Pablo Montoya, é aproximar-se dele. O esquema de comunicação, quase doentiamente policiado por sua equipe, a Williams, procura isolá-lo da imprensa. Mas, uma vez rompido esse cerco pouco profissional ? nem Michael Schumacher é tão preservado do contato com os jornalistas ?, as surpresas se sucedem a cada resposta. Primeira constatação: Juan responde, fato raro hoje na categoria. ?Vejo muito piloto acomodado, contente apenas por estar na Fórmula 1. Correm sem objetivo e eu não funciono assim.?? Este é apenas um exemplo da sua franqueza. Rebeldia ou no mínimo não aceitação dos valores impostos pela F-1. Montoya diz não compreender por que é tão orientado para suas relações com a mídia. ?Eu falo sempre o que penso.?? Sobre o seu estilo agressivo de pilotar, esse colombiano de Bogotá, 25 anos de idade, campeão da Fórmula Indy em 1999, demonstra prazer em falar. ?Meu lema é win or crash (vencer ou bater)??. Quem assume tais riscos na F-1? Ou mesmo expõe sua posição de forma tão explícita? ?Penso que ninguém é imbatível, nem mesmo Michael Schumacher. E procuro não me esquecer jamais disso??, comenta, sugerindo que o alemão é um grande estímulo ao seu trabalho. Montoya talvez se lembre do começo da carreira para buscar tanta força interior, facilmente percebida na busca incessante pelos limites do carro, o que o faz ser chamado no seu país de ?novo Ayrton Senna??. ?Não foi fácil o início. Meu pai me levava de Bogotá para Miami para competir de kart??, conta. ?Viajávamos nos aviões que também transportavam flores da Colômbia para os Estados Unidos. E não sei por qual razão, quem sabe a manutenção das flores, a temperatura dentro desses aviões era baixíssima, eram verdadeiros caixões gelados.?? A forma aguerrida de conduzir remonta a esse período. ?Sou duro na pista, mas não desleal??, explica. ?Agora, se tiver de passar, acho o meu caminho. Pode ter certeza.?? Foi o que aconteceu entre ele e Michael Schumacher no GP do Brasil. ?Lá na hora, dentro do carro, você nem sabe ao certo quem está ultrapassando, mas depois da prova compreendi melhor meu feito e confesso ter sentido um prazer especial.?? ?Como eu definiria meu estilo??, repete a pergunta o colombiano. ?Simples, win or crash (vencer ou bater). O importante é não se abater e nunca ter medo.?? Dívida ? Não é fácil para um dono de time administrar essa volúpia por vitórias. ?Não deve ser mesmo??, admite. ?Só existe uma pessoa capaz de me domar, que é o meu pai, a quem devo tudo.?? Pablo, o pai do piloto, é arquiteto e acompanha Juan em todas as provas. ?É o único que, quando grita, eu fico quieto. Foi ele quem me colocou num kart, com 5 anos.?? É possível, segundo Juan, que o amor do pai pelo automobilismo o tenha contaminado. Pablo chegou a correr de kart. Antes de Juan, apenas um colombiano tentou fazer sucesso na F-1, Roberto Guerrero. Correu em 1982 e 1983 sem fazer ponto algum. ?No meu caso, disponho de um ótimo carro (Williams), um motor sensacional (BMW V-10). Portanto, tenho tudo para andar na frente. A primeira vitória deve acontecer logo, mais cedo do que pensava quando cheguei na F-1.?? A simpática espanhola Connie é a sua namorada. Os dois vivem em Madri. Mas Montoya não se esquiva de abordar o delicado tema Colômbia. ?Quando vou ao meu país, fico feliz ao ver que posso fazer algumas crianças sorrirem, ganharem alguma esperança, mas infelizmente tornou-se para mim difícil viver lá. Alguns colombianos destruíram vergonhosamente a nossa nação.?? Em compensação, quando o assunto é Ferrari, Juan combina animação com apreensão. Defender a equipe italiana é o seu grande sonho. ?Quem não gostaria???, questiona. ?Apenas digo que jamais aceitaria correr lá, a não ser que eu não tivesse outra opção, com esse sistema definido de primeiro e segundo piloto.?? Apesar de iniciar a carreira no kart dos EUA, sua vontade sempre foi a de enveredar pela Europa para chegar à F-1. ?Estava indo tudo bem até o fim de 1998??, lembra. ?Eu conquistei o campeonato da Fórmula 3.000, era piloto de testes da Williams e acreditava que Frank Williams me chamaria para correr em 1999.?? Decepção ? Quando o dirigente lhe comunicou que escolhera Ralf Schumacher e Alessandro Zanardi, além da profunda decepção, Juan conta que viu seu grande sonho tornar-se uma realidade muito distante. ?Achei que, ao me transferir para a Indy, poderia esquecer tudo o que sempre desejei. Foi difícil de aceitar.?? A série impressionante de sucessos imediatos nos EUA, contudo, o animou. Já no ano de estréia na Indy, pela equipe Chip Ganassi, obteve sete vitórias e foi campeão. E o seu desafio não era nada fácil: substituir o bicampeão Zanardi. ?Agora na Fórmula 1 não foi diferente. Vim para o lugar do piloto que foi a sensação no último campeonato.?? Juan está no lugar de Jenson Button, a maior revelação da F-1 depois de Michael Schumacher. ?Outro dia me perguntaram se eu não tinha medo de ocupar o lugar do Button. Respondi se a pessoa estava louca, não tenho nenhum tipo de receio.??