Para Montoya, nem Senna seria capaz de vencer com a Renault

O piloto colombiano Juan Pablo Montoya afirmou nesta sexta-feira que nem o campeão do mundo Ayrton Senna "seria capaz de ganhar com a Renault em 2008 se estivesse vivo", prevendo assim um futuro obscuro ao espanhol e bicampeão mundial Fernando Alonso. "Se a Renault andar como este ano, nem Senna seria capaz de ganhar no comando desse carro", disse Montoya ao ser consultado sobre as possibilidades de Alonso, que acaba de retornar à escuderia francesa, após uma frustrante passagem pela McLaren, onde Montoya correu até 2006. Sobre Alonso, o colombiano disse que é um corredor "técnico", enquanto qualificou como um piloto "natural" o seu ex-companheiro na McLaren, o finlandês Kimi Raikkonen, campeão do mundo este ano com a Ferrari. "Alonso é uma pessoa mais técnica, embora nunca tenha trabalhado com ele. Raikkonen é alguém que nunca se preocupou como estava o carro, era muito natural e na McLaren entendiam o que ele precisava para andar mais rápido e funcionava", comentou. "Nesse nível tão elevado, a diferença [entre um piloto e outro] é muito pequena", esclareceu Montoya em entrevista à rádio Caracol. O piloto colombiano correu até 2006 pela McLaren antes de mudar para a categoria Nascar norte-americana na qual estreou este ano com pequenos resultados e o título de melhor novato da temporada.