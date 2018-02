Para Niki Lauda, Nelsinho será o melhor novato da F-1 em 2008

O austríaco Niki Lauda, tricampeão mundial, disse nesta quinta-feira que o piloto Nelsinho Piquet, da Renault, tem condições de ser o melhor novato da temporada 2008 da Fórmula 1. Além do brasileiro, competirão pela primeira vez como profissional: o alemão Timo Glock e o francês Sebastien Bourdais. "Nelsinho terá vantagem, pois conhece a equipe e as pistas", explicou Lauda em entrevista ao jornal suíço Blick. "Já Glock terá uma escuderia [Toyota] que buscará o recomeço, enquanto o Bourdais [Toro Rosso] terá de esquecer seu sucesso na Champ Car." Nelsinho foi o piloto de testes da Renault em 2007. Ele foi promovido a titular e correrá ao lado do espanhol Fernando Alonso, que deixou a McLaren depois de um ano conturbado com o inglês Lewis Hamilton. Lauda ainda destacou o japonês Kazuki Nakajima, da Williams, que já disputou uma prova pela Fórmula 1: o GP do Brasil deste ano. "Ele mostrou que é rápido, mas isso não fará diferença se ele continuar a atropelar os mecênicos [em Interlagos, o japonês atingiu alguns funcionários da Williams quando foi fazer o reabastecimento]."