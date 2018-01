Para PM, Interlagos não tem segurança O autódromo de Interlagos, que em abril será sede do Grande Prêmio Brasil de Fórmula-1, não apresenta as condições de segurança exigidas por lei, no que se refere às normas de prevenção e combate a incêndios. A conclusão consta de dois relatórios realizados pelo Corpo de Bombeiros (CB) da Polícia Militar do Estado, por solicitação do Ministério Público. Para investigar os fatos, a Promotoria de Aditação e Urbanismo instaurou inquérito civil público, no qual será ouvido nesta quarta-feira o diretor do autódromo, Júlio César Portela Lima. O promotor de Justiça, Mário Augusto Vicente Malaquias, que juntamente com o promotor Carlos Alberto Amin Filho preside as investigações - adverte que, se algum acidente ocorrer, em decorrência das falhas detectadas pelo CB nas instalações permanentes e provisórias, o diretor Portela Lima e a secretária municipal de Esportes, Nádia Campeão, serão responsabilizados civil e criminalmente. O CB fez as vistorias nos dias 14 e 18 de abril do ano passado. Constatou que a edificação está "irregular" por descumprimento da legislação específica (decreto estadual n 46076/2001, que alterou o decreto-lei 38.09/93) Os trabalhos concluíram que o autódromo deverá substituir seu Projeto de Proteção contra Incêndio, adequando-o à legislação e demais normas técnicas oficiais. Assim, deverá complementar a instalação dos sistemas de proteção contra incêndio (ativo e passivo) necessários. Fornecer laudos e atestados acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis técnicos pelos sistemas de proteção contra incêndio, brigadas de incêndio, descritivo de construção das estruturas permanentes e provisórias destinadas ao publico em geral. Para atender ?condições mínimas de segurança" das edificações provisórias, o autódromo deverá oferecer laudo técnico ?expedido por laboratório certificado e reconhecido de testes de ensaio de proteção ignífuga (obstar ou dificultar a combustão de materiais) do revestimento interno (tecidos). Sem solução O diretor do autódromo, Júlio César Portela Lima, em ofício datado de 29 de janeiro último, ao promotor Malaquias, não apresenta solução a curto prazo para o problema. Assinala que, face ao quadro exposto nos relatórios do CB, solicitou a elaboração de orçamento para a execução dos projetos que abarcariam as adequações necessárias. Entretanto, face às obras de ampliação realizadas pela prefeitura no autódromo, foi necessário confeccionar novo orçamento. Acrescenta Lima que, juntamente com a Secretaria Municipal de Esportes, está ?envidando todos os esforços para atender às determinações do CB". Informa ainda que tem atuado junto às demais secretarias municipais, às quais estão afetos providencias administrativas. Entre elas a liberação de verba pela Secretaria de Finanças, para que se possa realizar o processo licitatório (concorrência pública) e a contratação dos serviços. Quanto às estruturas permanentes, diz que a apresentação dos laudos e atestados acompanhados da ART ?somente poderá se dar após a execução das adequações necessárias pela empresa a ser contratada e através de seu responsável técnico". Ressalta que a apresentação da ART é condição essencial para a lavratura de todo e qualquer contrato em se tratando de obra e/ou serviço de engenharia. No tocante às estruturas provisórias, salienta que tem-se como regra que os documentos exigidos pelo CB deverão ser obtidos junto às empresas promotoras de cada evento. Isso porque a participação da prefeitura restringe-se à sessão, mediante o pagamento do preço público devido, das instalações existentes, não sendo pois responsável pela instalação das estruturas provisórias.