Para Schumacher, ninguém vencerá a Renault no Bahrein O piloto alemão Michael Schumacher, da Ferrari, declarou nesta quinta-feira que a Renault - equipe do atual campeão da Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso - está na frente das demais escuderias e será a vencedora do GP do Bahrein, primeira prova da temporada, que será disputada no dia 12 de março. "Eles (da Renault) estarão na frente. Atrás, vejo a Honda, a McLaren, e nós (Ferrari)", comentou Schumacher, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Apesar da previsão pessimista de Schumacher para a Ferrari, o alemão ressaltou que a escuderia italiana possui um carro melhor do que o do ano passado. "Nossa forma de encarar a temporada foi a mesma. Mas, era evidente que na temporada passada não estávamos preparados. Pelo menos neste ano, ao que parece, contamos com um bom carro", revelou o alemão.