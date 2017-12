Para Schummy, Williams é favorita Pode ser discurso de quem não quer o título de favorito. "A Williams será um adversário difícil de ser vencido em Nurburgring." A afirmação é de Michael Schumacher, da Ferrari, líder do Mundial, ao projetar o que pode ocorrer no GP da Europa, domingo, nona etapa da temporada. "Não acredito na McLaren. O carro deles vai bem nas pistas onde a tração é fundamental e esse não é o caso da pista alemã", projetou Schumacher. Com 70 pontos na classificação, contra 27 de Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, a dupla da Williams, Schumacher sabe que outra vitória, a sétima este ano, o deixa em condições de definir a conquista do Mundial já dia 28 de julho, no GP da Alemanha, em Hockenheim, diante da sua torcida. Mas ao mesmo tempo será logo depois da corrida de domingo, dia 26, que Schumacher, Rubens Barrichello e o diretor esportivo da Ferrari, Jean Todt, terão de se explicar à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), em Paris, a combinação de resultados no GP da Áustria. O alemão pode perder os 10 pontos do primeiro lugar e somar apenas 6 da segunda colocação. O circuito de Nurburgring está comemorando este ano 75 anos de existência. Já na sexta-feira, nos primeiros treinos livres, os pilotos conhecerão seu novo traçado. O S localizado no fim da reta dos boxes foi substituído por quatro curvas de baixa e média velocidade, o que deverá elevar em cerca de 12 segundos o tempo de volta. A pista tem agora 5.144 metros de extensão, enquanto a usada de 1984 até ano passado media 4.556 metros. O Brasil nunca venceu na Fórmula 1 em Nurburgring.