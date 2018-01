Para Todt, Ferrari poderia ser líder No dia seguinte à vitória heróica de Michael Schumacher no GP de San Marino, Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari, voltou a elogiar seu piloto que, algumas horas antes da largada, soube da morte da mãe, na Alemanha. "Não penso que deveríamos nos ater apenas a esta corrida, mas a tudo o que Michael fez na Fórmula 1", disse hoje o francês. "Ele demonstrou mais uma vez o tipo de homem que é. Às vezes o protegemos, mas penso ser um pecado que nem sempre o compreendem." Ainda repercute na Europa a conquista da Ferrari, domingo, na "prova de casa", em Ímola. E tudo o que os torcedores podem fazer é conversar entre si ou acessar os sites de automobilismo que atualizaram seu noticiário. Hoje os jornais não circularam na Itália porque no domingo de Páscoa não se trabalha no país. Apenas amanhã os italianos reiniciam sua atividades. As filas de carros nas estradas, hoje, lembraram as de sábado de carnaval no Brasil. Schumacher foi o assunto do dia. Não só por ter isolado suas emoções durante as 62 voltas do GP de San Marino como por ter reintroduzido a Ferrari na disputa pelo título. Todt lembrou hoje o fato: "Se não tivéssemos conquistado esses pontos teria ficado bem difícil para nós." Rubens Barrichello chegou em terceiro lugar. "O abraço que Rubens deu em Michael, em seguida à bandeirada, é a perfeita medida do espírito de equipe que existe na Ferrari." Para o diretor-esportivo, sua escuderia poderia estar na liderança do Mundial. "Merecíamos mais do que conquistamos pelo potencial do grupo e do carro." Kimi Raikkonen, da McLaren, ocupa a primeira colocação entre os pilotos, com 32 pontos, diante de 18 de Schumacher, terceiro, e a McLaren lidera entre os construtores com 51 pontos contra 32 da Ferrari, segunda classificada. A próxima etapa da temporada, a quinta, será dia 4, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, Espanha. A diferença grande de pontos entre Schumacher e Raikkonen foi abordada hoje por Todt, em entrevista distribuída no site oficial da Ferrari. "Sabíamos que este ano, com as novas regras, a regularidade seria mais importante que o desempenho máximo. Essa foi uma das razões também por que decidimos estender o uso do modelo F2002." Mas o dirigente acrescentou que o carro deve mesmo ter feito sua despedida das pistas domingo: "Será um grande prazer aposentar um modelo inesquecível." O próprio presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, definiu hoje o F2002 como "o melhor carro da história da equipe." Comentou ainda: "Nossa vitória em Ímola é uma prova de que a suposta crise no time não passa de especulação." Pouca gente se lembrou que Ralf Schumacher, da Williams, também disputou a prova no circuito Enzo e Dino Ferrari. Terminou em quarto. Hoje Frank Williams se referiu a ele: "Nunca duvidamos de que ele estaria lá na pista e daria tudo de si. Sabíamos da gravidade da situação com sua mãe há vários dias e que a qualquer momento ele poderia receber alguma notícia ruim." O sócio da Williams confirmou que Ralf permanecerá no time até o fim de seu contrato, ao término da temporada de 2004. Ecclestone - O promotor da Fórmula 1 afirmou que está mesmo negociando com os representantes das equipes novos termos do Acordo da Concórdia, em especial no que se refere à divisão da receita arrecadada com a venda dos direitos de TV. Hoje, oficialmente, as escuderias dividem 47% e a Slec, holding que gerencia esses direitos, 53%. Ecclestone é o diretor-executivo da Slec e sócio com 25%. Os outros 75% pertencem a três bancos. "Há uma oferta na mesa que eles (representantes) não deveriam recusar. É mais do que jamais sonharam", falou Ecclestone. As equipes articulam a criação de outro campeonato, que tem até nome, Grand Prix World Championship (GPWC), a partir de 2008, quando não mais irá vigorar o Acordo da Concórdia. classificação calendário resultados pilotos e equipes