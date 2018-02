Para Viviane Senna, Hamilton lembra Ayrton como piloto

A nova sensação da Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu uma série de troféus em uma cerimônia de premiação do automobilismo, na noite de domingo, e ouviu da irmã de Ayrton Senna uma comparação com o tricampeão brasileiro. "Ele me lembra Ayrton como piloto e também como uma boa pessoa", disse Viviane Senna ao público, durante a premiação da revista especializada Autosport, com a presença de várias celebridades do automobilismo mundial. "Podemos ver isso nos seus olhos e no seu rosto", acrescentou. O piloto inglês da McLaren terminou como vice-campeão em sua primeira temporada na F1, perdendo o título para Kimi Raikkonen, da Ferrari, mas ainda assim venceu o finlandês na disputa pelo prêmio de "Piloto do Ano" da revista. Viviane também entregou a Hamilton o prêmio de "Piloto Britânico do Ano", enquanto Damon Hill, último britânico campeão da F1, em 1996, deu a ele o troféu de "Estreante do Ano" pela segunda temporada consecutiva. "Na verdade estou um pouco sem palavras", disse Hamilton, após abraçar Viviane. Senna foi o ídolo de infância de Hamilton nas pistas, até sua morte em 1994, em Ímola. "Ayrton foi uma grande parte da minha vida...Eu sempre ficava vendo seus vídeos e nunca imaginei que pudesse conhecer alguém tão próximo a ele."