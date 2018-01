Paraibano lidera bicicletas no Rali Cerapió Os resultados oficiais do Rali Cerapió estão demorando mais de 24 horas para sair. Até o fim da tarde desta quinta-feira, só havia sido divulgado os da primeira etapa das bicicletas, disputada na quarta-feira. O paraibano Marcelo Souza ficou em primeiro lugar (2m08s01), com o paulista Marcelo Blanch em segundo (2min08s07). Nesta sexta, só as bicicletas terão etapa, com trecho de 48 km.