Paris-Dacar bate recorde de inscritos A 26ª edição do Rali Paris-Dacar bateu recorde de inscritos. Ao todo, serão 607 participantes, entre motos, caminhões, carros, quadriciclos e veículos de assistência, que irão largar dia 1º de janeiro, na cidade francesa de Clermont Ferrand - a chegada acontece dia 18, em Dacar. No percurso, serão 11.090 quilômetros passando por França, Espanha, Marrocos, Mauritânia, Mali, Burkina Faso e Senegal. O recorde anterior de inscritos era de 1988, com 603 participantes. Dessa vez, o Brasil será representado por André Azevedo, Klever Kolberg, Jean Azevedo e Lourival Roldan.