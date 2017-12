Paris-Dacar: Definidos os brasileiros A equipe brasileira que irá disputar a 26.ª edição do Rali Paris-Dacar foi apresentada nesta terça-feira, em São Paulo (SP). Será a 18.ª participação do País na competição que começa dia 1.º de janeiro em Barcelona, na Espanha, com a inscrição de 695 veículos, que até dia 16 irão percorrer 8.956 quilômetros. O Brasil concorrerá nas três modalidades, carro, moto e caminhão. A grande novidade é o supercarro de Klever Kolberg, um Mitsubishi Pajero Full 3.8 V-6, potência de 260 cavalos, desenvolvido pela Ralliart. O navegador será Lourival Roldan. Jean Azevedo, com uma KTM 700 semi-oficial de fábrica, mas motor preparado no Brasil, concorre nas motos. Ele já foi bicampeão (1997 e 2003) na Categoria Produção. Com um Tatra 815 Dakar Terrno, equipado com motor Tatra de 19 litros e 750 cavalos, André Azevedo, como piloto, vice-campeão em 2003, e seu primo Luiz Azevedo, navegador, irão disputar a categoria caminhões.