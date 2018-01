Paris-Dacar desembarca na Tunísia Após 30 horas num navio para a travessia entre a Europa e a África, o Rali Paris-Dacar terá, neste domingo, a primeira etapa em território africano: 463 km no total, com uma especial de 25 km, entre Túnis e Tozeur, na Tunísia. A disputa esquenta na segunda-feira, quando os competidores enfrentam as primeiras dunas do Saara. André Azevedo (caminhões), Jean Azevedo (motos) e Klever Kolberg e Lourival Roldan (carros) representam o País.