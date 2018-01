Paris-Dacar: francês morre na Líbia O navegador francês Bruno Cauvy morreu, neste sábado, depois de sofrer um acidente na décima etapa do Rali Paris-Dacar, entre Zilla e Sarir, uma base petrolífera no meio deserto da Líbia. Ele e o piloto Daniel Nebot capotaram com um Toyota na metade dos 527 quilômetros cronometrados. Um helicóptero médico chegou ao local 27 minutos depois de ser avisado. O estado de Nebot é considerado satisfatório. A organização do evento não tem mais detalhes de como foi o acidente. A boa notícia do dia foi a vitória de André Azevedo, da equipe Petrobras Lubrax, na categoria caminhões. Foram 521 quilômetros cronometrados e André completou o percurso em 4h54min04. Ele mantém a terceira posição na classificação geral acumulada da competição desde a largada, dia 1º. A prova deste sábado foi de alta velocidade pelo deserto, praticamente em linha reta. No meio do caminho os competidores atravessaram dunas. "Esse é um resultado muito importante para a equipe brasileira, que está indo bem na competição", comemorou André na chegada a Sarir, ao lado dos checos Tomas Tomecek e Mira Martinec, os outros dois ocupantes do caminhão. Os russos Vladimir Tchaguine e Firdaus Kabirov, do time oficial da fábrica Tatra, ficaram em segundo e terceiro. Nas motos, Jean Azevedo, irmão de André, garantiu o segundo lugar na categoria motos Production e aparece em sétimo na geral. Na classificação acumulada, ele continua na quinta posição. O sueco PG Lundmark terminou em primeiro. Klever Kolberg e Lourival Roldan, de Mitsubishi Pajero Full, ficaram em quarto na categoria Super Production Diesel e 21º entre todos os carros. Na geral, o japonês Hiroshi Masuoka, com o novo Mitsubishi Pajero Evolution, pisou fundo para fazer o melhor tempo. Num dos pontos do deserto, onde a organização media a velocidade dos veículos, ele passou a 186 km/h. Na etapa deste sábado os competidores não puderam usar GPS, aparelho eletrônico que mostra a localização exata com a ajuda de satélites. Já o piloto japonês Kenjiro Shinozuka (Nissan), hospitalizado e operado na quinta-feira, em Túnis, não corre mais risco de morte. Shinozuka deixou a UTI neste sábado. "Me sinto melhor fisicamente e estou contente de estar vivo." O piloto poderá receber alta neste domingo e viajar para Paris onde irá se encontrar com sua mulher.