Paris-Dacar: Klever é 32º e Azevedo, 43º O piloto brasileiro Klever Kolberg, ao lado de Lourival Roldan, terminou em 32.º lugar na categoria carros a curta terceira etapa especial de nove quilômetros do Rali Paris-Dacar, realizada neste sábado, nas praias da Costa de Azahar, em Castellón, na Espanha. O primeiro lugar entre os carros foi do sul-africano Giniel De Villiers, que terminou quatro segundos a frente do belga Grégoire De Mevius. Esta foi a primeira vitória de De Villiers. Entre as motos, o brasileiro Jean Azevedo ficou com a 43.ª posição, 1min29s atrás do francês David Fretigne, líder da etapa. Fretigne superou mais uma vez o compatriota Cyril Després, cruzando com um segundo de vantagem. O terceiro colocado foi o italiano Giovanni Sala, cinco segundos atrás do vencedor da etapa. Entre os caminhões, André Azevedo terminou na sétima colocação. Agora, o Marrocos ? A partir deste domingo, os competidores iniciam o percurso africano, iniciando por Tanger, no Marrocos, após 822 quilômetros de deslocamentos desde Algeciras (sul da Espanha). As dificuldades serão maiores a partir da primeira etapa africana, quando as máquinas viajarão de Tanger a Er-Rachidia, ainda no Marrocos. Após 233 quilômetros de deslocamento, os pilotos terão pista bastante rápida, mas cheia de obstáculos naturais, como buracos escondidos no trajeto. No total, os competidores percorrerão 444 quilômetros.