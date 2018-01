Paris-Dacar: pilotos fazem ajustes Uma parada "providencial" para competidores e organização foi a opinião da maioria dos participantes da 26ª edição do Rali Paris-Dacar, que está sendo considerada uma das mais difíceis dos últimos anos. Do total de 411 veículos que largaram, somente 169 continuam na prova e esse número poderá ainda ser menor, nesta terça-feira, quando a disputa continuar. Com o cancelamento da 10ª e 11ª etapas do rali, por razões de segurança, os competidores estão descansando desde sábado. E nesta segunda aproveitam o dia de folga, previsto no calendário do evento, para fazer os últimos ajustes nos veículos. Após a nona etapa, a maior de todo rali, 736 quilômetros, entre as cidades de Tidjika e Néma, na Mauritânia, apenas 76 motos, 55 carros e 38 caminhões cruzaram a linha de chegada. Esse número poderá ser reduzido já que 19 motos, 17 carros e 15 caminhões estouraram o tempo de 20 horas concedidos para a etapa e foram penalizados em 21 horas no Geral. Para Jean Azevedo, que vem sentindo dores no ombros, por causa uma contusão, a parada "caiu do céu". Ele está em 15º na classificação geral nas motos e vem tomando analgésicos para prosseguir na disputa. Já o piloto Klever Kolberg e o navegador Lourival Roldan, nos carros, acharam que o cancelamento das duas etapas os prejudicou. Após nove etapas, eles estão em 9º na classificação geral. "O Dacar 2004 está sendo muito difícil e a experiência de pilotagem neste tipo de competição está contando bastante", disse Kolberg. "Por isso achamos que poderíamos ampliar a vantagem ou até mesmo subir posições na classificação geral, embora o nosso resultado esteja acima das expectativas." Nesta terça a competição será retomada e os competidores vão percorrer 666 quilômetros, sendo 213 quilômetros cronometrados, entre Bobo-Dioulasso e Bamako, capital do Mali. Nos caminhões, os vice-líderes André Azevedo e seus companheiros checos Tomas Tomecek e Mira Martinec tentarão diminuir a desvantagem de 58min41 para os russos Vladimir Tchaguine, Semion Yakoubov e Serguei Savostine.