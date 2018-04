Paris-Dacar terá etapa ?tipo laço? Depois de um dia de descanso, os pilotos do Rali Paris-Dacar voltam à ativa nesta segunda-feira, com uma etapa do tipo laço, a nona, que começa e termina no mesmo acampamento, a cidade de Atar, na Mauritânia. Serão 404 quilômetros, 366 dos quais cronometrados, em trilhas desconhecidas de areia que exigirão muita navegação. Nas motos, o líder é o italiano Fabrizio Meoni. Dos brasileiros, Juca Bala é o 46.º (quarto na Super Production até 400cc), Armando Pires o 54.º (15.º na Super Production acima de 400 cc), Luiz Mingione é o 77.º (primeiro na Super Production até 250 cc) e Luiz Azevedo o 91.º (10º na Super Production até 400cc). Nos carros, lidera o japonês Hiroshi Masuoka, com Kléver Kolberg em 12º. E nos caminhões, o russo Vladimir Tchaguine lidera, com André Azevedo em terceiro.