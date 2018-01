Passividade de Ralf irrita a Williams A passividade com que Ralf Schumacher deixou o irmão Michael ganhar o GP do Canadá, domingo, irritou o diretor da Williams, Patrick Head, que ?usou?? o outro piloto da equipe, o colombiano Juan Pablo Montoya, para criticar o alemão. ?Acho que Juan ficaria irritado se passasse 40 voltas atrás de outro piloto.?? Em Silverstone, na Inglaterra, o brasileiro Rubens Barrichello foi o mais rápido em treino desta terça-feira, com o tempo de 1m21s101). Em Jerez de la Frontera, na Espanha, Alexander Wurz bateu o novo McLaren MP4-18, danificando-o bastante. Kimi Raikkonen, com o MP4-17, foi o melhor (1m19s66).