Patrese mostra tristeza por perder recorde na Fórmula 1

O italiano Riccardo Patrese, recordista de GPs na Fórmula 1, com 256 corridas, disse nesta terça-feira que ficará triste quando perder a marca para Rubens Barrichello. O brasileiro está próximo de tornar-se o piloto com mais provas na categoria - tem 253, segundo a FIA, mas soma 256 em sua contas e fará a festa pela quebra do recorde no fim de semana, na Turquia, durante a quinta etapa do Mundial. "Sinto um pouco de tristeza, claro. Gosto muito de ter este recorde, mas essas marcas existe mesmo para serem batidas. A única coisa que posso fazer é dar os parabéns a Rubens", afirmou Patrese, que deixou a Fórmula 1 em 1993, depois de passar por seis equipes - Shadow, Arrows, Brabham, Alfa Romeo, Williams e Benetton. Vencedor de seis corridas e vice-campeão mundial em 1992, o ex-piloto elogiou Barrichello pelo longo período de permanência na categoria. "Esse recorde significa que, por ter sobrevivido tanto tempo na Fórmula 1, o piloto fez bem o trabalho, e agradou a quem trabalhou com ele. O recorde de Barrichello só será oficialmente reconhecido pela FIA no GP da França, oitava etapa do Mundial, quando o brasileiro chegar a 257 provas disputadas. Isso, claro, desde que consiga largar nas etapas de Turquia, Mônaco e Canadá.